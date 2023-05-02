القيادي حميد: جريمة اغتيال الشيخ عدنان ممنهجة وحلقة جديدة من حلقات الإجرام الصهيوني

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد حميد، اليوم الثلاثاء، أن جريمة اغتيال الشهيد خضر عدنان الممنهجة حلقة جديدة من حلقات الإجرام الصهيوني التي تزداد دمويةّ يوماً بعد يوم.

وقال القيادي حميد خلال تصريح صحفي :" رحل الشيخ عدنان مهاجراً إلى الله ورسوله، بعد أن أمضى عمراً في مقارعة الاحتلال بإيمانه بالله وبجسده الهزيل وبأمعائه الخاوية، بإيمانه بقضية الأمة العربية والإسلامية، أمضى متسلحاً بالجوع والكفاح والحِراك الشعبي خائضاً معارك الاعتقال والتنكيل والتضييق تاركاً الدنيا وزخرفها، وكأنما نزل في أمثاله قوله تعالى: "وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّه".

وأضاف :" جريمة اغتيال الشهيد خضر عدنان الممنهجة تستدعي منا مسلمين وعرباً وعجماً أحراراً الرد على هذه الجريمة النكراء".

يشار إلى أن الشيخ القائد خضر عدنان من أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، قد ارتقى فجر اليوم في عملية اغتيال صهيونية داخل سجون الاحتلال بعد خوضه معركة إضراب بطولية استمرت لـ 85 يومًا.