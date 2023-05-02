القيادي عز الدين: العربدة التي تمارسها أجهزة السلطة لا تخدم الا الاحتلال الصهيوني وأعوانه

أدان المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن الضفة الغربية طارق عز الدين، بأشد العبارات الممارسات التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة من قمع للجماهير الغاضبة التي خرجت في جنين تنديدًا باغتيال الشهيد القائد خضر عدنان داخل سجون الاحتلال.

وقال القيادي عز الدين في تصريح صحفي تعقيباً على قمع الأجهزة الأمنية للمسيرة المنددة باغتيال القائد خضر عدنان في جنين:" إن هذه العربدة التي تمارسها الأجهزة الأمنية لا تخدم الا الاحتلال الصهيوني وأعوانه، وعلى السلطة أن تعيد حساباتها بالكف عن ملاحقة شرفاء هذا الشعب العظيم".

وأضاف:" كان الأولى بالأجهزة الأمنية توفير الحماية لأبناء شعبنا الذي يتعرض للاعتداءات والاستهدافات والاغتيالات على أيدي الاحتلال وقطعان المستوطنين، لا أن تصبح الخنجر في ظهر الشعب ومقاومته".

وأكد القيادي في الجهاد إلى أن شعبنا الفلسطيني لن يغفر ولن يرحم كل من يتآمر عليه وعلى مقاومتنا الباسلة، وسيلفظ كل الخارجين عن الصف الوطني الحر والشريف.

وقمعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في جنين، اليوم، مسيرة منددة باغتيال الشيخ خضر عدنان في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد اضراب عن الطعام استمر 86 يوم.

وبحسب مصادر صحفية، فإن اجهزة السلطة أطلقت النار والغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين تنديدا بجريمة اغتيال الشيخ خضر عدنان في مدينة جنين

وأشارت إلى الأجهزة الأمنية اعتقلت كلا من" والد الشهيد أمجد العزمي، والناشط السياسي غسان السعدي والأسير المحرر عبد الرحمن جدعون خلال قمع الوقفة".

يشار إلى أن الشيخ القائد خضر عدنان من أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، قد ارتقى فجر اليوم في عملية اغتيال صهيونية داخل سجون الاحتلال بعد خوضه معركة إضراب بطولية استمرت لـ 85 يومًا.