"كتيبة جنين" توجه رسالة للأجهزة الأمنية عقب قمعها مسيرة منددة باغتيال الشيخ عدنان في جنين

وجهت سرايا القدس - كتيبة جنين، رسالة للأجهزة الأمنية عقب قمعها، مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة منددة في مدينة جنين باغتيال الشيخ القيادي خضر عدنان.

وقالت السرايا في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إنه الوقت الذي نذبح به آناء الليل وأطراف النهار على يد أبناء القردة والخنازير، تأبى ثلة من أبناء الأجهزة الأمنية إلا أن تقوم بأعمال لا تخدم إلا المحتل المجرم، فعندما خرج أبناء جنين الصمود بمخيمها وريفها ومدينتها بمسيرة غاضبة تنديداً باغتيال الشيخ خضر عدنان نفاجئ أثناء المسيرة بإطلاق قنابل الغاز والأعيرة النارية باتجاه المسيرة وتفريقها، والتي أدت لإصابات في صفوف المشاركين المنددين بجريمة الاغتيال".

وأضافت :"فلمصلحة من يتم الاعتداء على مسيرة الشهيد خضر عدنان الذي أوذي من قبل الأجهزة الأمنية عشرات المرات في حياته، وها هم اليوم يكرمونه بالاعتداء على مسيرته بعد استشهاده".

وأردفت السرايا:" إن ما يدمي قلوبنا التي تعتصر ألماً عندما لا نعلم بدخول الاحتلال إلى مدننا ومخيماتنا إلا من خلال انسحاب المدرعات إلى المقرات بشكل سريع، حينها نعلم أن هناك اقتحام لقوات الاحتلال للتنكيل بأبناء شعبنا.

وختمت السرايا بيانها موجهة رسالة للأجهزة الأمنية:" إن كنتم لا تريدون أن تقاوموا المحتل، وإن كانت مدرعاتكم وبنادقكم ودورات القنص ليست للاحتلال فخلوا بيننا وبين المحتل ولا تكونوا عوناً لهم علينا، وإننا نكررها دائماً وأبداً بأن بنادقنا كانت وما زالت وستبقى فقط موجهة لصدور الأعداء والله على ما نقول شهيد".

وقمعت الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الفلسطينية في جنين، اليوم، مسيرة منددة باغتيال الشيخ خضر عدنان في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد اضراب عن الطعام استمر 86 يوم.

وبحسب مصادر صحفية، فإن اجهزة السلطة أطلقت النار والغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين تنديدا بجريمة اغتيال الشيخ خضر عدنان في مدينة جنين

وأشارت إلى الأجهزة الأمنية اعتقلت كلا من" والد الشهيد أمجد العزمي، والناشط السياسي غسان السعدي والأسير المحرر عبد الرحمن جدعون خلال قمع الوقفة".

يشار إلى أن الشيخ القائد خضر عدنان من أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، قد ارتقى فجر اليوم في عملية اغتيال صهيونية داخل سجون الاحتلال بعد خوضه معركة إضراب بطولية استمرت لـ 85 يومًا.