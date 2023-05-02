صحة الاحتلال تعلن ارتفاع عدد المصابين "الإسرائيليين" بفعل صواريخ المقاومة

أعلنت صحة "الاحتلال الإسرائيلي"، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين "الإسرائيليين" بفعل صواريخ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبحسب مستشفى "برزيلاي" "الإسرائيلية"، فإن عدد المصابين ارتفع إلى 12 مصاباً بسبب الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

يشار إلى أن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، أعلنت عصر اليوم الثلاثاء،مسؤوليتها عن دك ما يسمى بمغتصبات غلاف غزة برشقاتٍ صاروخية، ويأتي ذلك كردٍ أولي على هذه الجريمة النكراء"اغتيال الشيخ خضر عدنان" التي ستفجر ردوداً من أبناء شعبنا في كافة الساحات وأماكن الاشتباك بعون الله تعالى.

وأكدت الغرفة المشتركة في بيان صحفي: "سنبقى الأوفياء لدماء شهدائنا وتضحيات أسرانا، وستبقى قضيتهم على رأس أولويات قيادة المقاومة في كل الظروف.

وحذرت الاحتلال من أن "تماديه في العدوان وارتكابه لأية جريمةٍ أو حماقة لن يبقى دون رد، وستظل المقاومة على أتم الجهوزية سيفًا ودرعًا لشعبنا في كل مكان".