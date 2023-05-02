مصدر قيادي في الجهاد: اعتداء أجهزة أمن السلطة على مسيرة منددة باغتيال الشيخ عدنان في جنين عمل مشين ومستهجن ومدان

أكد مصدر قيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، أن اعتداء أجهزة أمن السلطة على مسيرة غاضبة احتجاجاً على اغتيال الشهيد القائد خضر عدنان هو عمل مشين ومستهجن ومدان بأشد الكلمات والعبارات.

ودعا القيادي في الجهاد إلى ضرورة محاسبة من ارتكب الاعتداء وحاول إطفاء نار الغضب الشعبي ضد جريمة الاحتلال النكراء بحق الشيخ المجاهد خضر عدنان.

وأفادت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء 2/5/2023م، أن الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الفلسطينية في جنين قمعت قبل قليل مسيرة منددة باغتيال الشيخ خضر عدنان في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد اضراب عن الطعام استمر 86 يوم.

وبحسب المصادر، فإن اجهزة السلطة أطلقت النار والغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين تنديدا بجريمة اغتيال الشيخ خضر عدنان في مدينة جنين

في حين، أفاد شهود عيان، أن مسلحون هاجموا مقر المقاطعة في جنين بإطلاق النار والعبوات الناسفة محلية الصنع "الأكواع" بعد هجوم السلطة على المتظاهرين.