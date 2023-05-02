القانوع: كل ساحات المقـاومة مشرعة للرد على جريمة اغتيال الشيخ خضر عدنان

أكد المتحدث باسم حركة حماس عبداللطيف القانوع، مساء اليوم الثلاثاء2/5/2023م، أن كل ساحات المقـاومة مشرعة للرد على جريمة اغتيال الشيخ خضر عدنان كما غزة.

وقال القانوع في تصريح صحفي :" إن ارتقاء الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني الشيخ خضر عدنان جريمة مدبرة يتحمل الاحتلال نتائجها ولن يمررها شعبنا مرور الكرام أو يقف صامتاً أمامها".

وأضاف:" الاحتلال الصهيوني مارس الإهمال الطبي بحق الأسير خضر عدنان ورفض الإفراج عنه وهو ما يعكس الوجه الإرهابي والسلوك الفاشي الذي يمارسه بحق أسرانا".

وأهاب الناطق باسم حماس بجماهير شعبنا الفلسطيني والشباب الثائر وأبطال المقاومة في كل مكان لتوجيه ضرباتهم للاحتلال الصهيوني رداً على هذه الجريمة النكراء