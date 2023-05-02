بالفيديو أجهزة السلطة تقمع مسيرة منددة باغتيال الشيخ عدنان في جنين وتعتقل عدداً من المواطينن

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء 2/5/2023م، أن الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الفلسطينية في جنين قمعت قبل قليل مسيرة منددة باغتيال الشيخ خضر عدنان في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد اضراب عن الطعام استمر 86 يوم.

وبحسب المصادر، فإن اجهزة السلطة أطلقت النار والغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين تنديدا بجريمة اغتيال الشيخ خضر عدنان في مدينة جنين

وأشارت إلى الأجهزة الأمنية اعتقلت كلا من" والد الشهيد أمجد العزمي، والناشط السياسي غسان السعدي والأسير المحرر عبد الرحمن جدعون خلال قمع الوقفة".

في حين، أفاد شهود عيان، أن مسلحون هاجموا مقر المقاطعة في جنين بإطلاق النار والعبوات الناسفة محلية الصنع "الأكواع" بعد هجوم السلطة على المتظاهرين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قمع أجهزة السلطة لمسيرة منددة باغتيال الشيخ عدنان في جنين: