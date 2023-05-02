القيادي شلح: الشهيد خضر عدنان قُتل بدم باردٍ ومعركتنا مع العدو مفتوحة

أكد القيادي فـي حركة الجهاد الإسلامي أ.محمد شلح، مساء اليوم الثلاثاء2/5/2023م، أن الشهيد خضر عدنان قُتل بدم باردٍ في سجون الاحتلال وهو بمثابة نموذج للشعب الفلسطيني

وقال القيادي شلح خلال تصريحات لـ"قناة القدس اليوم":" نُهنئ الشعب الفلسطيني وأهله وذويه بارتقاء الشهيد خضر عدنان الذي لطالما كان يتمناها كثيراً"، مؤكداً أن الجهاد الإسلامي فقد ركناً قوياً من أركان الحركة

وأضاف:" سنفتقد الشهيد خضر عدنان في ساحات الضفة المحتلة وفي السجون وعلى مثله فلتبكي البواكي"، مشدداً على أن الشهيد خضر عدنان يحمل صفات لا يملكها شخص عادي من أبناء الشعب الفلسطيني، وهو مدرسة فلسطينية أصيلة.

كما شدد القيادي في الجهاد على أن بيان الأمين العام القائد زياد النخالة له ما بعده وهذه كلمات تُعلن المعركة المفتوحة مع الاحتلال

وقال :" إن دم الشهيد خضر عدنان ليس هيناً والجهاد الاسلامي أكثر الفصائل تقدمًا في خط المواجهة مع الاحتلال، ويجب على كل أبناء الشعب الفلسطيني مواجهة الاحتلال حتى يُحاولوا أن يملؤوا مكان الشهيد خضر عدنان".

وأكد القيادي شلح أن الوفاء للشهيد خضر عدنان بأن نبقى في الخنادق وفي خط المواجهة الدائم وأن لا نلقي السلاح جانباً