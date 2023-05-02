بعد قصف المقاومة..جيش الاحتلال يوصي برد قوي ضد غزة

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الثلاثاء2/5/2023م" إن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو اختتم قبل قليل تقييما للوضع الأمني مع وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت".

وبحسب تصريح صحفي لـ" يوآف غالانت"، قال فيه:" اختتمت عدة تقييمات للوضع العملياتي في أعقاب إطلاق الصواريخ من غزة - سنعمل بحزم وقوة ضد كل من يحاول إيذاء مواطني إسرائيل".

بدوره، قال مسؤول "إسرائيلي" مطلع " إن إسرائيل سترد على تجدد إطلاق الصواريخ من غزة"

وبالتزامن مع ذلك، أكدت القناة 12 العبرية، أن الجيش أوصى المستوى السياسي بالرد القوي على إطلاق الصواريخ من غزة، لذا قد نتجه لجولة تصعيد تستمر يوم أو يومين

وأعلن جيش الاحتلال أن 30 صاروخاً أطلقت من قطاع غزة تجاه غلاف غزة منذ ساعات الصباح، وفي الساعة الماضية تم تحديد إطلاق 5 صواريخ أخرى صوب مستوطنات الغلاف"

يشار إلى أن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، أعلنت عصر اليوم الثلاثاء،مسؤوليتها عن دك ما يسمى بمغتصبات غلاف غزة برشقاتٍ صاروخية، ويأتي ذلك كردٍ أولي على هذه الجريمة النكراء"اغتيال الشيخ خضر عدنان" التي ستفجر ردوداً من أبناء شعبنا في كافة الساحات وأماكن الاشتباك بعون الله تعالى.

وأكدت الغرفة المشتركة في بيان صحفي: "سنبقى الأوفياء لدماء شهدائنا وتضحيات أسرانا، وستبقى قضيتهم على رأس أولويات قيادة المقاومة في كل الظروف.

وحذرت الاحتلال من أن "تماديه في العدوان وارتكابه لأية جريمةٍ أو حماقة لن يبقى دون رد، وستظل المقاومة على أتم الجهوزية سيفًا ودرعًا لشعبنا في كل مكان".