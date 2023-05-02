جيش الاحتلال يعلن عدد الصواريخ التى أطلقت من غزة اليوم تجاه "غلاف غزة"

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الثلاثاء2/5/2023م "إن 30 صاروخاً أطلقت من قطاع غزة تجاه غلاف غزة منذ ساعات الصباح".

وبحسب مراسل القناة 14 العبرية هيلل بيتون روزين، نقلاً عن مسؤول في جيش الاحتلال"بعد أعمال فحص قام بها الجيش، 30 صاروخا أطلقت منذ الصباح، وفي الساعة الماضية تم تحديد إطلاق 5 صواريخ أخرى صوب مستوطنات الغلاف"

يشار إلى أن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، أعلنت عصر اليوم الثلاثاء،مسؤوليتها عن دك ما يسمى بمغتصبات غلاف غزة برشقاتٍ صاروخية، ويأتي ذلك كردٍ أولي على هذه الجريمة النكراء"اغتيال الشيخ خضر عدنان" التي ستفجر ردوداً من أبناء شعبنا في كافة الساحات وأماكن الاشتباك بعون الله تعالى.

وأكدت الغرفة المشتركة في بيان صحفي: "سنبقى الأوفياء لدماء شهدائنا وتضحيات أسرانا، وستبقى قضيتهم على رأس أولويات قيادة المقاومة في كل الظروف.

وحذرت الاحتلال من أن "تماديه في العدوان وارتكابه لأية جريمةٍ أو حماقة لن يبقى دون رد، وستظل المقاومة على أتم الجهوزية سيفًا ودرعًا لشعبنا في كل مكان".

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