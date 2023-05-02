"الأمم المتحدة" تدعو "إسرائيل" لفتح تحقيق شامل في ملابسات استشهاد الشيخ خضر عدنان

دعا ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم الثلاثاء2/5/2023م، "إسرائيل" لفتح تحقيق شامل في ملابسات استشهاد الشيخ خضر عدنان.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك في تصريح صحفي تعقيبا على استشهاد الشيخ عدنان:" على "إسرائيل" ضمان إجراء تحقيق شامل في ملابسات استشهاد الشيخ خضر عدنان".

وأكد أن الأمين العام يجدد دعوة (إسرائيل) لوقف ممارسة الاعتقال الإداري.

وأعلنت مصلحة السجون "الإسرائيلية"، فجر اليوم الثلاثاء 2/5/2023م، استشهاد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر عدنان بعد ٨٦ يوماً على إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي.

وبحسب صحيفة "يديعوت احرونوت"، فقد تم العثورعلى الشيخ خضر عدنان فاقدا للوعي داخل زنزانته وتم نقله لمستشفى آساف هروفيه ليتم الإعلان عن وفاته بعد ذلك.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت خضر عدنان، في الخامس من شباط/فبراير الماضي، بعد مداهمة منزله في جنين، شمال الضفة، حيث أعلن إضرابه عن الطعام لحظة اعتقاله.

وتعرض عدنان للاعتقال 12 مرة، وأمضى ما مجموعه ثماني سنوات، في سجون الاحتلال، معظمها رهن الاعتقال الإداريّ.

وخاض خمسة إضرابات سابقة، منها أربعة رفضا لاعتقاله الإداريّ، وتمكّن خلال هذه المواجهات المتكررة من نيل حريته