نادي الأسير: الاحتلال يلغي الزيارات المقررة غدًا في سجن (عوفر)

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:48 م
02 مايو 2023
نادي الأسير: الاحتلال يلغي الزيارات المقررة غدًا في سجن (عوفر)
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أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الأسرى في سجن (عوفر) بإلغاء الزيارات التي كانت مقررة يوم غد الأربعاء.

‏وأكد نادي الأسير، في بيان صحفي، أن كافة السجون تشهد حالة من التوتر الشديد عقب استشهاد الشيخ خضر عدنان.

أعلنت مصلحة السجون "الإسرائيلية"، فجر اليوم، استشهاد القائد خضر عدنان بعد  ٨٦ يوماً على إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي.

وبحسب صحيفة "يديعوت احرونوت"، فقد تم العثور على الشيخ خضر عدنان فاقدا للوعي داخل زنزانته وتم نقله لمستشفى آساف هروفيه ليتم الإعلان عن وفاته بعد ذلك.

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