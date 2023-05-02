جيش الاحتلال يعلن سقوط صاروخ من غزة في "غلاف غزة"

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الثلاثاء2/5/2023م، سقوط صاروخ واحد أطلق من قطاع غزة في "غلاف غزة".

وبحسب موقع حدشوت بتاخون سدي، نقلا عن المتحدث باسم الجيش، فإن صاروخاً واحداً على الأقل تم إطلاقه من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة دون تفعيل صفارات الإنذار".

يشار إلى أن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، أعلنت عصر اليوم الثلاثاء،مسؤوليتها عن دك ما يسمى بمغتصبات غلاف غزة برشقاتٍ صاروخية، ويأتي ذلك كردٍ أولي على هذه الجريمة النكراء"اغتيال الشيخ خضر عدنان" التي ستفجر ردوداً من أبناء شعبنا في كافة الساحات وأماكن الاشتباك بعون الله تعالى.

وأكدت الغرفة المشتركة في بيان صحفي: "سنبقى الأوفياء لدماء شهدائنا وتضحيات أسرانا، وستبقى قضيتهم على رأس أولويات قيادة المقاومة في كل الظروف.

وحذرت الاحتلال من أن "تماديه في العدوان وارتكابه لأية جريمةٍ أو حماقة لن يبقى دون رد، وستظل المقاومة على أتم الجهوزية سيفًا ودرعًا لشعبنا في كل مكان".