الأسير العارضة يعقب على استشهاد الأسير خضر عدنان

عقب قائد عملية نفق الحرية الأسير محمود العارضة، الثلاثاء، على استشهاد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي والأسير خضر عدنان داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الأسير العارضة، في رسالة له: "نقول اليوم في هذا الحدث العظيم، انفجر النجم الكبير خضر عدنان ليضيء لنا درب الحرية المظلم"

واضاف "العدو قفز قفزة نوعية ووجه ضربة قاتلة إلى الوطن وهو يرقب رد فعل هذا الوطن".

أعلنت مصلحة السجون "الإسرائيلية"، فجر اليوم، استشهاد القائد خضر عدنان بعد ٨٦ يوماً على إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي.

وبحسب صحيفة "يديعوت احرونوت"، فقد تم العثور على الشيخ خضر عدنان فاقدا للوعي داخل زنزانته وتم نقله لمستشفى آساف هروفيه ليتم الإعلان عن وفاته بعد ذلك.