كاتب كويتي: رد المقاومة على استشهاد خضر عدنان يثبت توازن الرعب مع الاحتلال

أكد الكاتب الكويتي عبدالله الموسوي، الثلاثاء، أن المقاومة الفلسطينية حققت توزان الرعب مع العدو الإسرائيلي في ردها على استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأسير خضر عدنان داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد اضراب عن الطعام دام 86 يوميا رفضًا لاعتقاله الإداري القسري.

وقال الموسوي في تصريح صحفي: إن "الأساليب العسكرية للمقاومة الفلسطينية تطورت بشكل لافت خلال السنوات الماضية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف الكاتب، أن القائد عدنان ابن بلدة عرابة في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، لا يستحق إلا هكذا شهادة تليق بتاريخه النضالي الطويل ضد المحتل، فهي شهادة عز وفخار، موضحًا أن الشعب الفلسطيني منذ النكبة قبل 75 عامًا وإلى اليوم يرفض كل محاولات تمييع وتصفية قضيته.

أعلنت مصلحة السجون "الإسرائيلية"، فجر اليوم، استشهاد القائد خضر عدنان بعد ٨٦ يوماً على إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي.

وبحسب صحيفة "يديعوت احرونوت"، فقد تم العثور على الشيخ خضر عدنان فاقدا للوعي داخل زنزانته وتم نقله لمستشفى آساف هروفيه ليتم الإعلان عن وفاته بعد ذلك.