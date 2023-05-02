الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة تحمل الاحتلال استشهاد الشيخ خضر عدنان

نعت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، ارتقاء الأسير الشهيد الشيخ عدنان خضر، بعد معركة الأمعاء الخاوية التي دامت قرابة ثلاثة أشهر من الإضراب عن الطعام .

وأدانت الهيئة المغربية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، جريمة الاحتلال القاتل المجرم، محملة إياه كافة المسؤولية على أرواح وسلامة الأبرياء من الشعب الفلسطيني خاصة أبطال الحركة الأسيرة الذين يخوضون اليوم معركة بطولية في سجون الاحتلال.

إليكم البيان كاملًا

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة

تعزية في ارتقاء الأسير خضر عدنان

يقول الله تعالى "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون”الاية

تلقينا في الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة بمزيج من مشاعر الفخر والاعتزاز والألم والحزن نبأ ارتقاء الأسير الشهيد بإذن الله تعالى عدنان خضر بعد معركة الأمعاء الخاوية التي دامت قرابة ثلاثة أشهر من الإضراب عن الطعام .

وإننا في الهيئة رئاسة ومكتبا ومنتسبين إذ نتقدم بأحر معاني العزاء وخالص المواساة للشعب الفلسطيني قاطبة وللمقاومة الباسلة ورموزها والحركة الأسيرة الصامدة ، فنحن نعبر عن بالغ إدانتنا للعدو الصهيوني القاتل المجرم ونحمله كافة المسؤولية على أرواح وسلامة الأبرياء من الشعب الفلسطيني خاصة أبطال الحركة الأسيرة الذين يخوضون اليوم معركة بطولية في سجون الاحتلال، نحيي صمودها وثباتها، كما نشجب صمت المنتظم الدولي الرهيب الذي لم يحرك ساكنا بخصوص ملف الأسرى عامة ولا بخصوص قضية عدنان خضر، كما نجدد إدانتنا للأنظمة المطبعة ونعتبرها شريكة في جرائم الاحتلال الصهيوني الغاصب، ونؤكد أن دماء الشهداء لعنة ستلاحق كل المطبعين حتى تزحزهم عن عروشهم الفانية.

ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

الثلاثاء 2 ماي 2023م

عبد الصمد فتحي

رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة