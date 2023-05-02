إعلام عبري: مطالبات بفتح تحقيق لمعرفة أسباب فشل اعتراض القبة الحديدية لصواريخ المقاومة

دفعت حادثة فشل القبة الحديدية مفخرة الصناعة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في التصدي لصواريخ المقاومة التي أطلقت اليوم الثلاثاء، باتجاه البلدات المحتلة في (غلاف غزة) إلى مطالبات بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب.

وقال مراسل إذاعة صوت الجنوب بـ"غلاف غزة": إنه "يجب على الجيش أن يحقق في أسباب فشل القبة الحديدية اعتراض الصاروخين على سديروت".

وأضاف المراسل: "هل هو فشل أم تم خداعها".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن صواريخ دقيقة استخدمت للمرة الأولى من غزة، واستطاعت تجاوز نظام القبة الحديدية.

واعترف الاحتلال، عبر وسائل إعلامه، عن اصابة 3 مستوطنين بجراح مختلفة جراء سقوط صواريخ في "سديروت".