ضبط تردد قناة الأقصى الجديد 2023 على النايل سات لمتابعة اخبار التصعيد على غزة

ضبط تردد قناة الأقصى الجديد 2023 على النايل سات لمتابعة اخبار التصعيد على قطاع غزة ، وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي تمكنكم من التعرف على التردد وضبطته على الرسيفر حيث بدأ الالاف من الأشخاص في فلسطين وأيضا في دول عربية أخرى في البحث عبر محرك جوجل الشهير من أجل الوصول إلى هذه الإشارة .

وتأتي هذه المقالة التي نوضح من خلالها تردد قناة الأقصى 2023 على جميع الأقمار الصناعية ضمن سلسلة مقالات عدة نعكف على كتابتها يوميا ونضع فيها معظم تردد القنوات التي يبحث عنها الجمهور الكريم وفيما يلي باقي التفاصيل :

تردد قناة الأقصى الجديد 2023

وبعد المقدمة على الفور وضعنا لكم تردد قناة الأقصى وهو على النحو التالي .

تردد قناة الأقصى الجديد 2023 على النايل سات

التردد: 10922.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: رأسي V .

اسم القناة: Aqsa TV.

القمر: نايل سات.

بث مباشر قناة الاقصى الفضائية هنـــــــــــــــا .

تاريخ قناة الأقصى الجديد 2023

وقناة الأقصى تعد من القنوات الفلسطينية التي يهتم بها الكثير كما سبق وذكرنا أعلاه ويتم بث جميع الأخبار الخاصة بشؤونها من غزة، وهي تعتبر واحدة من أهم فروع الشبكات الإعلامية المتعارف عليها في منطقة الأقصى، وهو واحد من الأعلام الذي يقوم بمحاولة إبداء الرأي والتعبير عنه.

ونظراً لان تردد قناة الأقصى تدعم الحق الفلسطيني ومقاومته، فقد تم حظر تردد قناة الأقصى من قبل السلطات الفرنسية بث القناة حيث أنها تتبع النهج الفلسطيني، وهو يعد قرار يأتي نتيجة ضغوطات متعددة من منظمات أمريكا، ولقد أشادت فرنسا بحظر القناة ومنعتها من أنها تظهر مباشرة على الأقمار الصناعية التي تتبع شركة فرنسا يوتلسات، فإنه إجراء أمريكي رحبت به اللجنة الأمريكية، وتعتبر من المنظمات التابعة لأمريكا.

برامج قناة الأقصى

أولا: برنامج غزة تحت الحصار.

ثانيا: برنامج حلوة ولا ملتوتة.

ثالثا: برنامج مفاتيح النصر.

رابعا: برنامج صدق الشارع.

خامسا: برنامج نافذة الخير.

سادسا: برنامج واقع الضفة.

سابعا برنامج يسألونك.

ثامنا: برنامج من الضفة.

تاسعا: برنامج مسارات.

عاشرا: برنامج أبعاد.

وفي نهاية المقالة التي شرح فيها فريق الموقع تفاصيل ضبط تردد قناة الأقصى الجديد 2023 على النايل سات نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .