محدث بالفيديو والصور المقاومة ترد على اغتيال الشيخ عدنان بإطلاق صواريخ والاحتلال يشن غارات على غزة

أطلقت المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة، ردًا على استشهاد الشيخ خضر عدنان، فيما شن الاحتلال غارات حربية على أهداف في غزة.

وأفاد مراسلنا، اليوم الثلاثاء، بأن مدفعية الاحتلال "الإسرائيلي" استهدفت نقطة للضبط الميداني شرق مدينة غزة.

إلى ذلك، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة سديروت وشعار هنيغيف وإيبيم وإيرز ونير عام، عقب إطلاق المقاومة صواريخ من قطاع غزة.

وذكر بيان جيش الاحتلال:" في أعقاب اطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة صباح اليوم ومتابعة لقيام دبابات جيش باطلاق النار في هذه الساعة يوعز جيش الدفاع السكان في منطقة غلاف غزة ومدينة سديروت بالبقاء بالقرب من الأماكن المحصنة". حسب قوله

وأفاد الاعلام العبري، بسقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في سديروت، مشيرًا إلى وجود اصابة وصفت بالخطيرة في المكان، وسط تخبط في الاعلام العبري بشان الاصابة.

وقالت بلدية سديروت، إن صاروخان سقطا في البلدة وتسببا بأضرار في مركبتين ولا يوجد إصابات.

وأضافت نجمة دواد الحمراء، إنها تعاملت مع عدة حالات بالهلع.