كتيبة جنين: استشهاد عدنان عملية اغتيال مدبرة ولن نسكت عن حقنا

زفت سرايا القدس – كتيبة جنين إلى علياء المجد والخلود القائد الكبير رجل العزائم الشهيد المجاهد خضر عدنان موسى، الذي ارتقى شهيداً مقبلاً غير مدبر في عملية اغتيال مدبرة داخل سجون الاحتلال الصهيوني.

وشددت الكتيبة في بلاغ عسكري، اليوم الثلاثاء، على أنها لن تسكت عن حقها في الرد على جريمة اغتيال القائد خضر عدنان، ولن تهدأ حتى نرى الحسرة والندامة في عين العدو، والفرحة في عيون شعبنا، انتقاماً لهذا الجبل الأشم".

واعتبرت أن استشهاد القائد الشيخ عدنان عملية اغتيال مدبرة مكتملة الأركان من قبل حكومة الاحتلال المجرمة التي نحملها المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.

وأكد أن كل تشكيلاتنا ومجموعاتنا العسكرية في الضفة المحتلة، ستصون دماء الشهداء ووصاياهم، وأن ارتقاء القائد خضر عدنان وكل الشهداء لن يزيدنا إلا عزيمةً وإصراراً على المضي قدماً في طريق الجهاد والمقاومة حتى دحر الاحتلال عن كامل ترابنا فلسطين".