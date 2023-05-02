الخارجية: وفاة مواطن فلسطيني في ماليزيا

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير - أحمد الديك إن، سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا أفادت بوفاة المواطن محمد خالد محمد المجدلاوي في معتقل الهجرة في ولاية باهانغ الماليزية.

وأضاف الديك، في بيان صحفي، إن سفارة دولة فلسطين بذلت قصار جهودها على مدار سنتين في متابعة قضيته" .

وأكد السفير الديك؛ أن سفير دولة فلسطين لدى ماليزيا - وليد أبو علي يتابع كافة الإجراءات اللازمة مع إدارة المشفى التابعة للمعتقل، وكذلك مع الجهات المختصة لاستخراج كافة المستندات المتعلقة بحيثيات الوفاة لزوم إتمام إجراءات دفن الجثمان أو نقله وفقا لرغبة ذويه إلى أرض الوطن .