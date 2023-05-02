إصابات بالاختناق خلال مواجهات في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، ظهر اليوم الثلاثاء 2-5-2023، جراء استنشاق الغاز السام المُسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط بلدة اللبد الشرقية، ما أدى لاندلاع مواجهات، تخللها مداهمة عدد من منازل المواطنين، وتفتيشها.

وقالت المصادر ذاتها: "إن قوات الاحتلال اعتلت سطح منزل المواطن عبد القادر صدقي حمدان، وحولوه إلى ثكنة عسكرية".

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على الطريق الترابية التي تربط بين قريتي شوفة وكفر اللبد، وقامت بالاستيلاء على تسجيلات كاميرات المراقبة من المنازل في محيط المنطقة.