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صور خاصة : الحداد والإضراب يعم قطاع غزة وإغلاق المحال التجارية
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:40 م
02 مايو 2023
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