صور خاصة : الحداد والإضراب يعم قطاع غزة وإغلاق المحال التجارية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:40 م
02 مايو 2023
اضراب شامل وإغلاق المحال التجارية في غزة حداداً على الشهيد خضر عدنان (7).JPG
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اضراب شامل وإغلاق المحال التجارية في غزة حداداً على الشهيد خضر عدنان (12).JPG
اضراب شامل وإغلاق المحال التجارية في غزة حداداً على الشهيد خضر عدنان (17).JPG
اضراب شامل وإغلاق المحال التجارية في غزة حداداً على الشهيد خضر عدنان (16).JPG
اضراب شامل وإغلاق المحال التجارية في غزة حداداً على الشهيد خضر عدنان (15).JPG
اضراب شامل وإغلاق المحال التجارية في غزة حداداً على الشهيد خضر عدنان (14).JPG
اضراب شامل وإغلاق المحال التجارية في غزة حداداً على الشهيد خضر عدنان (13).JPG
اضراب شامل وإغلاق المحال التجارية في غزة حداداً على الشهيد خضر عدنان (11).JPG
اضراب شامل وإغلاق المحال التجارية في غزة حداداً على الشهيد خضر عدنان (10).JPG
اضراب شامل وإغلاق المحال التجارية في غزة حداداً على الشهيد خضر عدنان (9).JPG
اضراب شامل وإغلاق المحال التجارية في غزة حداداً على الشهيد خضر عدنان (7).JPG
اضراب شامل وإغلاق المحال التجارية في غزة حداداً على الشهيد خضر عدنان (8).JPG
اضراب شامل وإغلاق المحال التجارية في غزة حداداً على الشهيد خضر عدنان (6).JPG
 

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