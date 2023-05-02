وقفة في بيت لحم تنديداً باستشهاد الأسير خضر عدنان

نظمت القوى والفصائل الوطنية في مدينة بيت لحم، اليوم الثلاثاء 2-5-2023، وقفة في ساحة المهد في مدينة بيت لحم، تنديدا باستشهاد الأسير خضر عدنان نتيجة سياسة الاهمال الطبي.

وخلال الوقفة، طالب المشاركون، بالتحرك العاجل لإنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال، محملين الاحتلال "الاسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير خضر عدنان.

كما طالبوا، كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية، بالتحرك العاجل لوقف الإجرام والغطرسة "الإسرائيلية" المتواصلة بحق الأسرى.

وتحدث المشاركون، عن تضحيات الشهيد عدنان، وحجم الظلم والأهمال الذي تعرض له، مؤكدين أن الشعب الفلسطيني لن يخضع للاحتلال.

وندد المشاركون في الوقفة بالصمت الدولي، كما طالبوا الأمة العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لنصرة قضية الأسرى، وعدم الاكتفاء بموقف المتفرج.