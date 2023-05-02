تجمــع ليبيا ينعى الشيخ خضر عدنان ويستنكر العجرفة ضد الأسرى

نعى رئيس تجمــع ليبيا ضد التطبيع عـــدنان عبدالمنعـــم وببالغ الأسى والحزن استشهاد المناضل خضر عدنان في سجون الاحتلال الصهيوني بعد إضرابه عن الطعام لـ86 يوماً

واستنكر تجمع ليبيا ضد التطبيع هذه العجرفة الصهيونية ضد الأسرى الفلسطينيين العزل ، مطالباً محكمة العدل الدولة ومجلس الأمن الدولي بالالتزام بمسؤولياتهما والضغط على سلطات الاحتلال الصهيوني للإفراج عن جميع الأسرى في المعتقلات الصهيونية دون قيد أو شرط.

وشجب التجمع استمرار بعض الحكومات العربية في التطبيع مع العدو الصهيوني رغم كل ممارساته البشعة وجرائمه وتنكيله بالشعب الفلسطيني الصامد ويطالبها بالقطع الفوري لكافة العلاقات مع الكيان الغاصب وإحياء سلاح المقاطعة ضد الصهاينة لتفعيل وتصعيد المقاومة حتى تتطهر مقدساتنا وكامل ترابنا من دنس الاحتلال ..