حزب الله : استشهاد الشيخ خضر عدنان يكشف حجم المأساة الكبيرة التي يعيشها الأسرى

أكد حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء 2/5/2023 أن استشهاد الشيخ خضر عدنان اليوم يكشف مجدداً حجم المأساة الكبيرة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون ‏والعرب في سجون العدو الإسرائيلي، ونطالب المؤسسات الدولية والإنسانية بالعمل الجاد لكشف جرائم الاحتلال في ‏السجون الصهيونية.

وقال حزب الله اللبناني: إن استشهاد الشيخ خضر عدنان اليوم يكشف مجدداً حجم المأساة الكبيرة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون ‏والعرب في سجون العدو (الإسرائيلي)

وجدد حزب الله تأييد الخطوات التي تقوم بها حركات ‏المقاومة في فلسطين رداً على جرائم الاحتلال ولتحرير جميع الأسرى والمعتقلين من سجونه

وطالب حزب الله المؤسسات الدولية والإنسانية بالعمل الجاد لكشف جرائم الاحتلال في ‏السجون الصهيونية.