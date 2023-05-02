حزب الله : استشهاد الشيخ خضر عدنان يكشف حجم المأساة الكبيرة التي يعيشها الأسرى

أكد حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء 2/5/2023 أن استشهاد الشيخ خضر عدنان اليوم يكشف مجدداً حجم المأساة الكبيرة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون والعرب في سجون العدو الإسرائيلي، ونطالب المؤسسات الدولية والإنسانية بالعمل الجاد لكشف جرائم الاحتلال في السجون الصهيونية.
وقال حزب الله اللبناني: إن استشهاد الشيخ خضر عدنان اليوم يكشف مجدداً حجم المأساة الكبيرة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون والعرب في سجون العدو (الإسرائيلي)
وجدد حزب الله تأييد الخطوات التي تقوم بها حركات المقاومة في فلسطين رداً على جرائم الاحتلال ولتحرير جميع الأسرى والمعتقلين من سجونه
وطالب حزب الله المؤسسات الدولية والإنسانية بالعمل الجاد لكشف جرائم الاحتلال في السجون الصهيونية.