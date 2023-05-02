القيادي عز الدين: اغتيال الشيخ عدنان جريمة كبيرة لن تمر دون ثمن

أكد المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية المحتلة القيادي طارق عز الدين، اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، أن اغتيال الشيخ خضر عدنان داخل زنازين سجون الاحتلال الصهيوني جريمة كبيرة لن تمر مرور الكرام سيدفع الاحتلال ثمنها بحجم أبي عبد الرحمن.

وحمّل القيادي عز الدين في تصريح صحفي، حكومة الاحتلال التي رفضت الاستجابة لمطالبه الإفراج عنه رغم تردي وضعه الصحي وقررت تصفيته، تبعات هذه الجريمة النكراء.

وقال: "شعبنا الفلسطيني سيخلد هذه القامة الوطنية العظيمة، فالمجاهد الشهيد خضر عدنان وقف جبلاً شامخاً في كل ميادين المواجهة ضد الاحتلال الصهيوني وأعوانه دون تراجع".

واستشهد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر عدنان اليوم الثلاثاء، بعد ٨٦ يوماً على إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي.