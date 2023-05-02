اللواء أبو بكر لـ"فلسطين اليوم":قدمنا طلباً عاجلاً بعدم تشريح جثمان الشهيد عدنان ولا موعد لتسليمه بعد

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، أن الاحتلال "الإسرائيلي"، نقل جثمان الشهيد الشيح خضر عدنان إلى معهد الطب العدلي في "أبو كبير" في "تل أبيب" لتشريحه، على الرغم من وصية عائلته بعدم تشريح جثمانه.

وقال أبو بكر في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إنه لا حاجة لتشريح جثمان الشهيد الشيخ خضر عدنان؛ لأن سبب ارتقائه واضح، وهو اغتيال مع سبق الإصرار والترصد.

وأشار إلى أنه هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدّمت طلباً عاجلاً رسمياً للاحتلال "الإسرائيلي"، بعدم تشريح جثمان الشهيد خضر عدنان، بناء على طلب أسرته، لاسيما وأن أسباب استشهاده واضحة كالشمس.

ولم يُحدد موعد رسمي وفق أبو بكر، لتسلم الجانب الفلسطيني لجثمان الشهيد الشيخ خضر عدنان، لكّنه سيُدفن في بلده جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف: "عندما أبلغت إدارة السجون، ما يسمى بوزير الامن القومي "بن غفير" باستشهاد خضر عدنان، أمر ألا يُعطى الأسرى المضربين عن الطعام أي مغذيات أو مدعمات، وهو اعتراف ضمني على اغتياله".

واستشهد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر عدنان اليوم الثلاثاء، بعد ٨٦ يوماً على إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي.