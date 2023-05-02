إضراب شامل يعم المحافظات الفلسطينية تنديدا باستشهاد الأسير "عدنان"

عمّ الإضراب الشامل المحافظات الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 2/5/2023، تنديداً باستشهاد الأسير خضر عدنان، بعد معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 86 يوما رفضا لاعتقاله.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية، الإضراب بكافة مناحي الحياة، في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، استنكارا لجريمة اغتيال الأسير خضر عدنان، محمّلة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

وفي وقت سابق، صباح الثلاثاء، أعلن مكتب إعلام الأسرى (مستقل)، في بيان، "استشهاد الأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان بعد 86 يوما من الإضراب عن الطعام رفضا لاعتقال التعسفي".

وشرع خضر عدنان (44 عاما)، وهو من قيادات الجهاد الإسلامي من بلدة "عرابة" غرب جنين بالضفة، في إضراب مفتوح عن الطعام، منذ اعتقاله يوم 5 شباط/ فبراير الماضي، رفضا لاعتقاله وللتهم الموجهة له، وفق نادي الأسير الفلسطيني (مستقل مقره رام الله).

وخاض عدنان عدة إضرابات سابقة عن الطعام، وهي: في 2012 لمدة 66 يومًا، وفي 2015 لمدة 52 يوما، وفي 2018 لمدة 59 يوما، وفي 2021 لمدة 25 يوما.

وحسب نادي الأسير، فإن الشهيد خضر عدنان، هو أول أسير يستشهد خلال إضراب فردي، مؤكدا أن جميع من ارتقوا قبل ذلك كانوا خلال إضرابات جماعية.

وبارتقاء الأسير خضر عدنان، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 236 شهيدًا، منذ عام 1967، منهم 75 نتيجة لجريمة الإهمال الطبي المتعمد.