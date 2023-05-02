رغم وصيته بعدم تشريح جثمانه...الاحتلال ينقل جثمان خضر عدنان إلى معهد الطب العدلي في "أبو كبير"

أعلنت هيئة الأسرى اليوم الثلاثاء 2/5/2023، أن سلطات الاحتلال نقلت جثمان الأسير الشهيد خضر عدنان إلى معهد الطب العدلي في " أبو كبير ".

ويشار إلى أن معهد أبو كبير مخصص لتشريح جثامين الشهداء، ويكون في العادة بطلب من العائلة .

الشهيد عدنان ومن خلال وصيته يرفض أن يتم ترشيح جثمانه، وهو ما شددت عليه زوجته مجدداً بضرورة عدم تشريح جثمانه .

ويسعى في حال تشريح الشيخ عدنان، لاستفزاز المقاومة الفلسطينية، وإثارة الغضب في الشارع الفلسطيني، لعدم احترام الوصية .

ويشار إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" اغتال الشيخ خضر عدنان بعد 87 يوماً من إضرابه المفتوح عن الطعام ، وسط تعنت وإصرار على عدم التعاطي مع مطالبات الإفراج عنه ومواصلة إهماله وعزله عن العالم .