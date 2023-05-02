الاتحاد الإسلامي: استشهاد الشيخ عدنان سيزيد شعبنا إصراراً على مواجهة الاحتلال

أكد الاتحاد الاسلامي في النقابات المهنية اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، أنّ ارتقاء قائد معركة الأمعاء الخاوية الشيخ خضر عدنان، سيزيد الشعب الفلسطيني إصراراً على مواجهة الاحتلال، قائلا: "لقد كان قائداً وطنياً فلسطينياً وحدوياً، ونموذجاً يحتذى به وأخا لكل الشهداء وابنا باراً لآباء وأمهات الشهداء.

وأضاف الاتحاد في تصريح صحفي، أن الشيخ خضر عدنان ترجّل وهو يقاتل وسط المعركة مقبلا غير مدبر، مشيراً إلى أنه ترجم الشعار الذي رفعه "كرامتي أغلى من الطعام "، وجسّده واقعاً عملياّ يمشي على قدمين ثم دفع حياته ثمناً لذلك

واعتبر الاتحاد، أن الشيخ عدنان صورة مشرقة من صور النضال الفلسطيني ونموذج كبير للتضحية لن ينساه شعبنا الفلسطيني، وستبقى نضالاته ملهمة لكل الأحرار في هذا العالم، متابعاً: "لقد جاب الشيخ خضر عدنان الأرض بقدميه وبصوته وبلحمه دفاعاً عن فلسطين وعن كل المظلومين، وكان شجاعا ومقداما ووحدويا طيلة مسيرة نضاله".

وتابع: "عندما يصفه الأحرار بأنه أيقونة وأسطورة في النضال، هذه حقيقة واقعية، والتاريخ سيخلّد اسمه ويكتب سيرته النضالية بأحرف من عز ونور"، عاداً أن الشعب الفلسطيني مليء بنماذج البطولة، وستزداد تلك النماذج باستشهاد الشيخ خضر عدنان.

وأكمل: "لطالما وقف الشيخ خضر عدنان ضد الاعتقال الاداري وقام بهزيمته مرات ومرات، وعندما ارتقى شهيداً كان يرفع شعار الحرية الذي ينشده كل الفلسطينيين، وعنوان المعركة لم يكن ضد الاعتقال الإداري بل كان طلباً للحرية وضد الاعتقال برمته وعدم اعتراف بالاحتلال وبمحاكمه الظالمة".

ودعا الاتحاد الإسلامي، الشعب الفلسطيني بكل قواه لتكثيف الجهود من أجل تحرير الأسرى، كما دعا المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية والمحلية لحماية الأسرى من الاستهداف الواضح والممنهج، كما دعا النقابات الدولية والعربية والفلسطينية لحشد الطاقات وتسليط الضوء أكثر على قضية الأسرى في سجون الاحتلال.

وعزى الاتحاد، شعبنا الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية باستشهاد القائد الوطني الكبير الشيخ خضر عدنان، الذي ستفتقده ساحات النضال والحرية والكرامة.

كما تقدم الاتحاد إلى ذوي الشهيد وإلى زوجته المناضلة أم عبد الرحمن وإلى أبنائه وبناته وإلى كل أصدقائه ومحبيه بخالص التعزية والمواساة سائلين أن يلهمهم الصبر على فراقه وأن يسكنه الله الفردوس الأعلى من الجنة