قناة عبرية: قد تندلع جولة تصعيد جديدة في قطاع غزة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 2-5-2023، أنه من المحتمل أن تندلع جولة تصعيد جديدة في قطاع غزة بعد استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان داخل السجون "الإسرائيلية".

وقال مراسل قناة كان العبرية اليؤور ليفي: "خضر عدنان أصبح رمزاً ونموذجاً يحتذى به في إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية احتجاجاً على الاعتقال الإداري.

وزعم ليفي: " عملية "بزوغ الفجر" في أغسطس 2022، أصابت "الجهاد الإسلامي" بشدة، بعد اغتيال 2 من أكبر قادتها العسكريين في غزة "تيسير الجعبري وخالد منصور" في غضون أيام".

وتابع المراسل مزاعمه قائلاً: "بتقديري بأنه لا مصلحة للجهاد الإسلامي بدخول تصعيد جديد لوحده".

وأشار ليفي إلى أنه في حالة حدوث تصعيد، ستفضل "إسرائيل" استهداف الأهداف التابعة للجهاد الإسلامي فقط.