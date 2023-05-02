انفوجرافيك: من هو الشيخ خضر عدنان ؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:40 ص
02 مايو 2023
خضر عدنان4
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انفوجرافيك لـ"فلسطين اليوم ": من هو الشيخ خضر عدنان ؟

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