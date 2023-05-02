ماذا قالت زوجة الشيخ خضر عدنان تعقيباً على استشهاد زوجها وبماذا هددت الاحتلال ؟

قالت زوجة الشيخ الشهيد خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء 2/5/2023، تعقيباً على استشهاده بأن الشيخ نال أقصى ما يتمنى عندما ارتقى شهيدا.

وتابعت خلال مؤتمر صحفي لها أمام منزله اليوم "نزف لكم خبر استشهاد للشيخ هو فخرنا واعتزازنا رغم أننا كنا نود أن يعود لنا منتصراً، محملةً كل مقصر بالقول "سنحاسب كل مقصر، وخاصة أن الشيخ عدنان تُرك وحيداً".

وأكدت أن عائلة الشيخ لن نفتح بيت عزاء للشيخ وإنما ستسقبل المهنئين باستشهاد زوجها الذي نال الشهادة .

وتوعدت زوجة عدنان الاحتلال بالقول " كما علمني عدنان على حب الجهاد فعلى الاحتلال أن يحفظ وجوه أبنائي جيدا فهم من سينتقم للشيخ خضر عدنان.

وجددت زوجة الشهيد التذكر بوصية زوجها بالقول " واجب فصائل المقاومة أن ينفذوا وصية زوجي بأن لا يلمس ولا يشرح جسده، فنحن نعلم من أوصل الشيخ إلى هذه الشهادة .

ويشار إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" اغتال الشيخ خضر عدنان بعد 87 يوماً من إضرابه المفتوح عن الطعام ، وسط تعنت وإصرار على عدم التعاطي مع مطالبات الإفراج عنه ومواصلة إهماله وعزله عن العالم .