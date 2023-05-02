د. بحر: الشيخ خضر عدنان أيقونة للشعب الفلسطيني واستشهاده جريمة نكراء

أكد د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أن الشيخ خضر عدنان أيقونة للشعب الفلسطيني وللجهاد والمقاومة والأسرى، وأن استشهاده جريمة نكراء بأركانها المعروفة.

وقال بحر: الإهمال والقتل كان واضحاً في جريمة اغتيال خضر وهناك تحدي من الاحتلال وخاصة المتطرف "بن غفير" الذي توعد بقتل الأسرى، مشدداً على أن الشيخ خضر قُتل قتلاً إجرامياً واضحاً أمام العالم وشعبنا سيصبر وسينتصر وسيقف بقوة حتى كنس الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".

ودعا الأمة العربية والإسلامية للتحرك نصرة للأسرة ولبيت المقدس وإذا لم تتحرك الأمة فشعبنا قادر على أخذ حقه بيده.