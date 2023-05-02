عطايا: القائد النخالة وجه اليوم رسالة واضحة للاحتلال وشهادة عدنان منارة لنضال الأسرى

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "ساحة لبنان" احسان عطايا، اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، أن الأمين العام للحركة القائد زياد النخالة، وجه رسالة واضحة عقب استشهاد الأسير القائد الشيخ خضر عدنان في سجون الاحتلال، بأن استمرار المقاومة والجهاد هو الطريق الوحيد الذي يحرر الأسرى وفلسطين والقدس والمقدسات.

وأوضح عطايا في تصريحات صحفية لقناة "القدس اليوم" الفضائية، تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الشهيد القائد خضر عدنان سجل انتصاراً جديداً على منظومة الاحتلال، إذ نال اليوم نال وسام الشهادة والفخر والعزة والكرامة، معتبراً أن استشهاده سيكون منارة لكل الأسرى في سجون الاحتلال، واستمرار لدرب المقاومة حتى التحرير.

وقال: "لطالما كان الشهيد القائد عدنان مطالباً بالحرية ويسعى إليها، إذ قدّم روحه من أجلها بعدما استمر بمعركة الأمعاء الخاوية لمدة 86 يوماً على التوالي، مُشدداً على أن مسيرته النضالية تُوجت بانتصار كبير حققه على إدارة السجان ومنظومة الاحتلال كاملة.

وأضاف: "باستشهاد القائد عدنان، فقد الشعب الفلسطيني فارساً مناضلاً صنديداً عنيداً شجاعاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى" مشيراً إلى أن محطة شهادته مهمة جداً سيكون لها أثرًا كبيراً في تطور أداء المقاومة في الضفة المحتلة في مواجهة الاحتلال أينما وجد".

ونوه إلى أن حركة الجهاد الإسلامي تسعى جاهدة لتطوير وزيادة تفاعل المقاومة من أجل استنهاض كل الشباب الشعب الفلسطيني والأمة الاسلامية للالتحاق بهذا الدرب الذي انطلق في مواجهة الاحتلال منذ زمن بعيد، واليوم بات أقرب إلى تشكيل محطة نهائية التي تزيل الاحتلال.