"الفصائل" تنعى الشهيد الشيخ عدنان وتؤكد أن جريمة اغتياله لن تمر دون عقاب

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 2-5-2023، الشهيد القائد خضر عدنان بعد استشهاده في سجون الاحتلال نتيجة إضرابه لليوم الـ86 على التوالي.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، الشهيد الشيخ القائد خضر عدنان مُحملةً الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي ارتكبها أمام العالم، وأنها لن تمرَّ دون رد.

وقالت الحركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "في مسيرتنا الطويلة نحو القدس سنفقد الكثير من الرجال الشجعان والكثير من القادة والمقاتلين، والقائد المجاهد الشيخ خضر عدنان كان واحداً من الذين فتحوا طريقاً عريضا لكل الذين ينشدون الحرية في فلسطين والعالم".

وأضافت الحركة : "ارتقى الحر البطل خضر عدنان شهيداً في جريمة ارتكبها العدو أمام مرأى العالم الذي يوافق على الظلم والإرهاب ويحميه ويوفر له الغطاء".

وأكدت أنها ماضية على ذات الطريق والنهج الذي مضى عليه القائد خضر عدنان وكل من سبقه من القادة والمجاهدين، وسيدرك العدو أن جرائمة لن تمر دون رد.

حماس

وبدورها، عزت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، حركة الجهاد الإسلامي والشعب الفلسطيني والمقاومة والأمة العربية والإسلامية بارتقاء الشهيد الأسير الشيخ المجاهد خضر عدنان، محملة الاحتلال المجرم وحكومته الفاشية المتطرفة كامل المسؤولية عن جريمة اغتياله.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، أن هذه الجريمة تمت عن سبق إصرار وبدم بارد، مشددة على أن حكومة الاحتلال المجرمة ستدفع الثمن عن جريمة اغتيال الشهيد المجاهد خضر عدنان برفضها الإفراج عنه، وإهماله طبياً، ولا بد من ملاحقتها على جرائمها.

وقالت: "هذه الجريمة تضاف لسجل جرائم الاحتلال وإرهابه بحق أسرانا الابطال وبحق شعبنا"، مؤكدة أن شعبنا بكل قواه وفصائله سيُصَعِّد بكل الوسائل والأدوات كل أشكال المقاومة والتصدي لجرائم الاحتلال بحق الأسرى والمسرى.

وأضافت: "هذه الجريمة لن تزيد أسرانا الأبطال وشعبنا إلا صموداً وإصراراً على كسر قيد السجان وتحرير أسرانا رغم أنف الاحتلال"، مؤكدة أن ستبقى قضية الأسرى الأبطال وتحريرهم على رأس أولوياتنا الوطنية.

رضوان

وناحيته، حمّل القيادي في حركة حماس د. إسماعيل رضوان اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، الاحتلال "الإسرائيلي" كامل المسؤولية عن تداعيات إعدام الشهيد الأسير القائد الشيخ خضر عدنان

وأكد رضوان في تصريح صحفي، أنّ جريمة الاحتلال بحق الشهيد عدنان لن تمر دون حساب وستبقى المقاومة هي الدرع والسيف المدافع عن أسرانا ومقدساتنا.

وقال: "لقد سطر البطل الشهيد خضر عدنان أسطورة للنضال والمواجهة رفضًا للاعتقال التعسفي والإداري داخل سجون الاحتلال الصهيوني".

وطالب القيادي رضوان، المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والسلطة الفلسطينية للقيام بدورها لملاحقة قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

فتح

من ناحيتها، نعت حركة فتح في قطاع غزة، الشهيد الأسير خضر عدنان الذي ارتقى في سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بعد إضرابه عن الطعام لـ 86 يوماً رفضاً لاعتقاله التعسفي.

وقال المتحدث باسم الحركة في قطاع غزة منذر الحايك: "إن حركة فتح تنعى الشهيد الأسير خضر عدنان الذي أُستشهد وهو مُكبل بحقدِ الاحتلال وحكومة الإرهابي بنيامين نتنياهو وما يُسمى بوزير "الأمن القومي إيتمار بن غفير".

وأَضاف: "على حكومة الاحتلال تحمُل تبعات جريمة الاغتيال المتعمدة التي نفذتها إدارة السجون الصهيونية بحقِ الأسير الشهيد خضر عدنان".

ودعا الحايك، المجتمع الدولي التحرك الفوري والعمل على حماية الأسرى داخل سجون الموت.

كما أصدرت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال اليوم الثلاثاء 2/5/2023 ، بياناً زفت فيه الشهيد المقاوم العنيد الشيخ القائد خضر عدنان الذي ارتقى شهيدًا في سجون الاحتلال الصهيوني في عملية اغتيال مدبرة وجبانة ومباشرة من قبل أجهزة الأمن الصهيوني.