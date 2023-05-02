التعليم بغزة تنظم وقفات في المدارس حداداً على استشهاد الأسير خضر عدنان

نظّمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة وقفات في المدارس، حداداً على استشهاد الأسير خضر عدنان في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع الطلبة خلال الطابور الصباحي صور الشهيد خضر عدنان واللافتات المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وبحق الأسرى في السجون، كما أُلقيت كلمات عبر الإذاعة المدرسية تضمنت رثاء ونعي للشهيد وتوجيه رسائل للعالم حول قضية معاناة أسرانا الأبطال.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم الذي تنفذه الوزارة في المدارس ويهتم في جانب منه بالتفاعل مع جميع القضايا والأحداث الوطنية.

وأعلنت إدارة سجون الاحتلال، فجر اليوم، عن استشهاد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، الذي خاض إضرابًا عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري دون تهمة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن الأسير عدنان وجد غائبًا عن الوعي في زنزانته، بعد دخوله اليوم الـ86 من إضرابه عن الطعام.

وأضافت أنه "بعد متابعة حالته والفحص الطبي تبين بعد نقله للمستشفى أنه قد فارق الحياة".