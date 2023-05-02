 د. وليد القططي يكتب : الشيخ خضر عدنان .. الحرية أو الحرية

بقلم : د. وليد القططي

في رواية (الحرية أو الموت ) للأديب اليوناني الكبير ( نيكوس كازانتزاكيس ) يقول على لسان أحد أبطال الرواية " إنني أصبح حراً حتى في رق العبودية حين أستمتع بحرية المستقبل . . . حرية الأجيال القادمة , وعندما أقاتل في سبيل الحرية طوال حياتي فأنني سأموت إذن رجلًا حراً . . . إن الرجولة كامنة في الروح وليس الجسد . . . وأن الحرية بذرة لا تنمو بالماء وإنما بالدماء وحدها تنمو وتترعرع . " . ويرى في مواضع كثيرة من الرواية أن الحرية لا يمكن أن تُمنح , وإن من يُمنح حريته سيكون عبداً لتلك القوة الجديدة .

ولقد جسّد الشيخ خضر عدنان هذه المعاني والقيم الواردة في الرواية ابتداءً من عنوانها( الحرية أو الموت ) , فالحرية تعني الخروج من السجن لمواصلة النضال خارجه , وهو شكل من أشكال الحرية , فأنت حرٌ طالما أنك تملك أرادتك في مواصلة الكدح لنيل الحرية . والموت الذي يعنيه كاتب الرواية هو الشهادة عندنا , والشهادة تعني في أحد معانيها التخلص من أسر الطين , والتحرر من جاذبية الأرض المحفوفة بالشهوات , والسمو بالروح بعيداً عن أدران الحياة الدنيا , فهو تجسيد لمعادلة الحرية أو الحرية إذن وليس الحرية أو الموت .

ومن المعاني والقيم التي جسّدها الشيخ خضر عدنان من خلال إضرابه عن الطعام وانتصاره على جلاديه معنى الحرية وإرادة النصر وفلسفة الصمود , عندما أضرب عن الطعام مطالباً بحريته حتى الموت بل حتى الشهادة , لأن الإضراب عن الطعام هنا هو نوع من الكفاح والجهاد يقوم به أولو العزم من الأحرار الذين يمتلكون أرادة النصر , ويدركون أن النصر صبر ساعة , ويفهمون فلسفة الصمود وأسراره التي تجعل الجسد الصغير والجسم النحيف عظيماً مع الروح الكبيرة والهمة العالية والإرادة القوية والعزيمة الصلبة . . . , ومن يستحوذ على هذه الصفات يصبح حراً حتى لو غيّبه السجن أو القبر , فان عاش سيعيش رجلاً حراً , وان مات فسيموت رجلاً حراً .

ولقد نزع الشيخ خضر عدنان حريته انتزاعاً من قبضة عدوه , ولم يستجدها استجداء , كي لا يصبح أسيراً لعدوه مكبّلاً بقيوده , ولسان حاله يقول أن النصر ليس هبة مجانية كما أن الهزيمة ليست قدرا لازماً , فللنصر أسبابه وسننه التي تبدأ بالإيمان بالله وبعدالة القضية والثقة بنصره , وامتلاك إرادة النصر , وأخلاق المنتصرين , وعزيمة الأحرار . . . , كما أن للهزيمة أسبابها وسننها التي تبدأ بالهزيمة النفسية إذا ما فُقد الإيمان بنصر الله وعدالة القضية وإرادة النصر , وعدم التّحلي بأخلاق المنتصرين وعزيمة الأحرار وتغلغل الوهن وفسدت الروح .

لقد جسّد الشيخ خضر عدنان بإصراره على مواصلة الإضراب عن الطعام حتى الحرية أو الشهادة إرادة النصر وفلسفة الصمود , عندما صنع من جوعه حريته , ومن ألمه عزته , ومن معاناته كرامته . وحريته وعزته وكرامته من حرية وعزة وكرامة شعبه , هذا الشعب الذي يتوق إلى نموذج القائد البطل الذي لم يذق طعم النضال المكيّف من فئة الخمسة نجوم , ويحترم نموذج القائد البطل الذي لم يمارس فنون الردح المتبادل عبر الفضائيات , هذا الشعب يستحق قائداً بطلاً كخضر عدنان كغيره الكثير من أبطال شعبنا الذين قضوا نحبهم موتا أو شهادة , أو الذين لازالوا وراء القضبان , أو لازالوا في الميدان وما بدّلوا تبديلا . قادة أبطال يمكن أن يصنعوا لدى الناس القدرة على الفرح , يمكن أن يمنحوا الناس الأمل بغدٍ أفضل , ويمكن أن يلهموا الناس البصيرة التي تحافظ على اتجاه البوصلة , قادة أبطال يضربوا للناس المثل في الإصرار على مواصلة الكفاح والجهاد حتى النصر .