بيان من الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال

أصدرت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال اليوم الثلاثاء 2/5/2023 ، بياناً زفت فيه الشهيد المقاوم العنيد الشيخ القائد خضر عدنان الذي ارتقى شهيدًا في سجون الاحتلال الصهيوني في عملية اغتيال مدبرة وجبانة ومباشرة من قبل أجهزة الأمن الصهيوني.

وقالت الهيئة القيادية " القتل...القتل...القصاص حق واجب، وإنا لصادقون".

فيما يلي نص البيان كاملاً :

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ"

بيان صادر عن الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال

نزف إلى علياء الله الشهيد المقاوم العنيد الشيخ القائد خضر عدنان الذي ارتقى شهيدًا في سجون الاحتلال الصهيوني في عملية اغتيال مدبرة وجبانة ومباشرة من قبل أجهزة الأمن الصهيوني.

شعبنا المرابط العنيد: القتل.. القتل.. القصاص حق واجب، وإنا لصادقون.

وإنه لجهاد جهاد نصر أو استشهاد

"وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ"

الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال

الثلاثاء 12 (شوال) 1444هـ، الموافق 02 أيار (مايو) 2023م