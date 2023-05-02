د.رضوان: جريمة الاحتلال بحق الشهيد القائد عدنان لن تمر دون حساب

حمّل القيادي في حركة حماس د. إسماعيل رضوان اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، أن الاحتلال "الإسرائيلي" يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات إعدام الشهيد الأسير القائد الشيخ خضر عدنان.

وأكد رضوان في تصريح صحفي، أنّ جريمة الاحتلال بحق الشهيد عدنان لن تمر دون حساب وستبقى المقاومة هي الدرع والسيف المدافع عن أسرانا ومقدساتنا.

وقال: "لقد سطر البطل الشهيد خضر عدنان أسطورة للنضال والمواجهة رفضًا للاعتقال التعسفي والإداري داخل سجون الاحتلال الصهيوني".

وطالب القيادي رضوان، المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والسلطة الفلسطينية للقيام بدورها لملاحقة قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واستشهد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر عدنان بعد ٨٦ يوماً على إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي.