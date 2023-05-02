مصادر لـ "فلسطين اليوم": فصائل المقاومة تقيم بيت عزاء للشهيد القائد خضر عدنان عصر اليوم في ساحة الكتيبة

قررت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، إقامة بيت عزاء للشهيد الأسير الشيخ خضر عدنان الذي ارتقى اليوم في سجون الاحتلال بعد ان خاض اضراب مفتوح عن الطعام استمر 86 يوماً.

وعلمت وكالة "فلسطين اليوم": من مصدر خاصة، أن فصائل المقاومة تقيم بيت عزاء للشهيد القائد خضر عدنان عصر اليوم في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.

واستشهد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر عدنان بعد ٨٦ يوماً على إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي.

وبحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، فقد تم العثور على الشيخ خضر عدنان فاقداً للوعي داخل زنزانته وتم نقله لمستشفى "أساف هروفيه" ليتم الإعلان عن وفاته بعد ذلك.