د. عليان: الشهيد عدنان وضعنا على بوابة انتصار كبير قادم

عزى مسؤول ملف الأسرى في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور جميل عليان اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، الأمة العربية والإسلامية أمتنا عامة والشعب الفلسطيني، والحركة الأسيرة باستشهاد القائد الوطني الكبير والرمز شيخ الإرادة والقوة والعزيمة والواجب، الشيخ خضر عدنان.

وقال د. عليان في تصريح صحفي: "استشهد الشيخ خضر عدنان وهو يخط لنا طريق الحرية والمجد ويؤكد من خلال استشهاده على مواصلة طريق الانتصار".

وأضاف: "رفع الشيخ المجاهد خضر راية الجهاد والمقاومة منذ طفولته فرفع الله ذكره في العالمين ليبقى خضر عدنان حاضرا في عقول الأمة كلها، حاضرا في أزقتها وشوارعها، حاضرا في قلب التاريخ".

وتابع: "نعزى أنفسنا وشعبنا وأمتنا"، مؤكداً أن الشيخ خضر أقام الحجة علينا جميعاً، وكما أكد الشيخ من خلال انتصاراته في معركة الأمعاء الخاوية أن مرحلة الانتصارات هي عنوان المرحلة ووضعنا على بوابة انتصار كبير قادم بإذن الله وهو يمهر سلسلة انتصاراته بدمه وروحه.

وأكمل: "سيبقى نهجك وروحك مشعلا لكل من صدقوا ماعاهدوا الله عليه"، معزياً زوجته المجاهدة أم عبد الرحمن وأبنائه وعائلته وكل محليه".

كما عزى د. عليان الحركة الأسيرة التي تدفع بأغلى ما تملك من أجل أقدس ما نملك، وحركة الجهاد التي فقدت واحداً من أهم قادتنا، كما عزى الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية.