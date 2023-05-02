حماس تُعزي حركة الجهاد باستشهاد الشيخ عدنان: الاحتلال سيدقع ثمن جريمته

عزت حركة حماس، اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، حركة الجهاد الإسلامي والشعب الفلسطيني والمقاومة والأمة العربية والإسلامية بارتقاء الشهيد الأسير الشيخ المجاهد خضر عدنان، محملة الاحتلال المجرم وحكومته الفاشية المتطرفة كامل المسؤولية عن جريمة اغتياله.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، أن هذه الجريمة تمت عن سبق إصرار وبدم بارد، مشددة على أن حكومة الاحتلال المجرمة ستدفع الثمن عن جريمة اغتيال الشهيد المجاهد خضر عدنان برفضها الإفراج عنه، وإهماله طبياً، ولا بد من ملاحقتها على جرائمها.

وقالت: "هذه الجريمة تضاف لسجل جرائم الاحتلال وإرهابه بحق أسرانا الابطال وبحق شعبنا"، مؤكدة أن شعبنا بكل قواه وفصائله سيُصَعِّد بكل الوسائل والأدوات كل أشكال المقاومة والتصدي لجرائم الاحتلال بحق الأسرى والمسرى.

وأضافت: "هذه الجريمة لن تزيد أسرانا الأبطال وشعبنا إلا صموداً وإصراراً على كسر قيد السجان وتحرير أسرانا رغم أنف الاحتلال"، مؤكدة أن ستبقى قضية الأسرى الأبطال وتحريرهم على رأس أولوياتنا الوطنية.

واستشهد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر عدنان بعد ٨٦ يوماً على إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي.

وبحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، فقد تم العثور على الشيخ خضر عدنان فاقداً للوعي داخل زنزانته وتم نقله لمستشفى "أساف هروفيه" ليتم الإعلان عن وفاته بعد ذلك.