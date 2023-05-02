موقع عبري: جيش الاحتلال يُلغي مناورةً عسكرية في "غلاف غزة"

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء 2-5-2023، أن جيش الاحتلال ألغى مناورةً عسكرية في "غلاف غزة".

وبدوره، قال موقع كود كود العبري: "تم إلغاء المناورات العسكرية التي كان من المفترض أن تُجري اليوم في منطقة "غلاف غزة".

وذكرت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم، أن جيش الاحتلال قرر رفع حالة التأهب في صفوف قواته؛ تحسبا لأي رد على استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان في سجون الاحتلال.

وكانت أعلنت "إدارة السجون الإسرائيلية"، فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر عدنان بعد ٨٦ يوماً على إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي.

وبحسب صحيفة "يديعوت احرونوت"، فقد تم العثورعلى الشيخ خضر عدنان فاقدا للوعي داخل زنزانته وتم نقله لمستشفى أساف هروفيه ليتم الإعلان عن وفاته بعد ذلك.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، الشهيد الشيخ القائد خضر عدنان محملة الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي ارتكبها أمام العالم، وأنها لن تمر دون رد.