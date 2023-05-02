المبادرة العربية الدرزية تنعى الشهيد خضر عدنان وتؤكد أن الاحتلال للزوال المحتوم

نعت المبادرة العربية الدرزية، اليوم الثلاثاء 2-5-2023، الأسير الشيخ خضر عدنان مؤكدة أن الاحتلال للزوال المحتوم.

وقال رئيس المباردة غالب سيف في تصريح صحفي: " ننعي الشهيد خضر عدنان ونؤكد ان الاحتلال الاسرائيلي للزوال المحتوم، مقدماً التعازي لأسرة الشهيد خضر عدنان.

وإليكم نص التصريح.

رئيس المبادره العربيه الدرزيه

غالب سيف داخل فلسطين المحتله ينعي الشهيد خضر عدنان

ويؤكد ان الاحتلال الاسرائيلي للزوال المحتوم

وقدمت المبادة العربيه الدرزية العزاء لاسرته ولشعبنا الفلسطيني باستشهاد خضر عدنان

ووصف البيان الصادر عن المبادره فجر اليوم الشيخ خضر عدنان بالهامة العظيمه