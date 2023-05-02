اشتية: الاحتلال نفّذ جريمة اغتيال متعمدة بحق الشيخ خضر عدنان

عقّب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، على جريمة استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان بعد أن خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لـ 86 يوماً.

وقال اشتية في تصريح صحفي: "الاحتلال وإدارة سجونه وقضاؤه نفذوا جريمة اغتيال متعمدة بحق الشيخ خضر عدنان، برفض طلب الإفراج عنه وإهماله طبياً وبقائه في زنزانته رغم خطورة وضعه الصحي".

واستشهد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر عدنان بعد ٨٦ يوماً على إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي.

وبحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، فقد تم العثور على الشيخ خضر عدنان فاقداً للوعي داخل زنزانته وتم نقله لمستشفى "أساف هروفيه" ليتم الإعلان عن وفاته بعد ذلك.