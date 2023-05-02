الشقاقي: جريمة استشهاد الأسير عدنان يجب أن تُشكل دافعًا لإشعال الأرض تحت أقدام المحتلين

حمّل الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى محمد الشقاقي، صباح اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير القائد خضر عدنان داخل سجون الاحتلال، مؤكداً أن الشهيد عدنان قاتل حتى الرمق الأخير، ومثّل كل الأسرى في معركته مع السجان.

وقال الشقاقي في تصريح صحفي: "86 يومًا قاتل فيها الشيخ خضر عدنان كيان الاحتلال وادارة سجونه بأمعائه الخاوية ولم يعرف الهزيمة مطلقًا وفي كل معركة خاضها كان يصنع المستحيل يسيء وجه عدوه وسجانيه".

وشدد على أن سياسة القتل للأسرى في سجون الاحتلال الأبطال تكشف مدى إجرام مصلحة السجون بحقهم وشكل من أشكال تنفيذ قانون إعدام الأسرى، مؤكداً أن جريمة قتل الشهيد خضر عدنان وصمة عار على جبين قادة الاحتلال والمؤسسات الحقوقية والإنسانية التي تقف صامتة وشاهدة على الإجرام.

وأشار إلى أن جريمة قتل شيخ الكرامة ستبقى شاهدًا على ظلم وسادية الاحتلال الذي مازال يتعمد ارتكاب الجريمة، ويمتهن القيم الإنسانية، ويتجاوز بكل وحشية الأعراف البشرية والقوانين الدولية من خلال استمرار ممارسة القتل الممنهج على الأسرى.

وطالب الشقاقي، هيئة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية التدخل الفوري والجاد للوقوف على مسؤولياتهم تجاه أسرانا الأبطال.

وأكد على ضرورة ملاحقة المسئولين الصهاينة عن جرائم الإهمال الطبي المتعمد أينما وجدوا وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمعاقبتهم، مضيفا: "جريمة استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان يجب أن تُشكّل دافعًا للجميع لإشعال الأرض ثورة وبراكين غضب تحت أقدام المحتلين المجرمين نصرة للأسرى في سجون العدو المجرم".

ودعا الشقاقي، إلى هبة شعبية وثورية من أجل إسناد ودعم الأسرى والتصدي لسياسات الإعدام البطيء التي يمارسها العدو ومصلحة سجونه النازية بحق عشرات الأسرى المرضى.

وتابع: "حتما سنلتقي في ظل وردة وقد انقشعت غيمة هذا المشروع النكد من المنطقة واليوم ستحملك الأمة على أكتافها شهيدًا وستبقى تاجًا للوقار على جبين الشعب الفلسطيني".