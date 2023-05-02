الإعلام العبري: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرفع حالة التأهب

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء 2-5-2023، أن جيش الاحتلال قرر رفع حالة التأهب في صفوف قواته؛ تحسبا لأي رد على استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان في سجون الاحتلال.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: "إن المنظومة الأمنية "الإسرائيلية" قررت رفع حالة التأهب في صفوف جيش الاحتلال وخاصة منظومات الدفاع الجوي تحسباُ لأي رد على استشهاد الشيخ خضر عدنان".

كما ذكر الاعلام العبري: "أن جيش الاحتلال يجري تقييما للوضع الأمني حول التهديدات المحتملة من الضفة وغزة في أعقاب استشهاد الشيخ خضر عدنان".

وكانت أعلنت ما تسمى بـ"إدارة السجون الإسرائيلية"، فجر اليوم الثلاثاء 2/5/2023م، استشهاد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر عدنان بعد ٨٦ يوماً على إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي.

وبحسب صحيفة "يديعوت احرونوت"، فقد تم العثورعلى الشيخ خضر عدنان فاقدا للوعي داخل زنزانته وتم نقله لمستشفى أساف هروفيه ليتم الإعلان عن وفاته بعد ذلك.