حركة فتح تنعى الشهيد عدنان وتؤكد أن الاحتلال يتحمل تبعات جريمته

نعت حركة فتح في قطاع غزة، الشهيد الأسير خضر عدنان الذي ارتقى في سجون الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، بعد إضرابه عن الطعام لـ 86 يوماً رفضاً لاعتقاله التعسفي.

وقال المتحدث باسم الحركة في قطاع غزة منذر الحايك: "إن حركة فتح تنعى الشهيد الأسير خضر عدنان الذي أُستشهد وهو مُكبل بحقدِ الاحتلال وحكومة الإرهابي بنيامين نتنياهو وما يُسمى بوزير "الأمن القومي إيتمار بن غفير".

وأَضاف: "على حكومة الاحتلال تحمُل تبعات جريمة الاغتيال المتعمدة التي نفذتها إدارة السجون الصهيونية بحقِ الأسير الشهيد خضر عدنان".

ودعا الحايك، المجتمع الدولي التحرك الفوري والعمل على حماية الأسرى داخل سجون الموت.